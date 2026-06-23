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Путин заявил, что российские войска продвигаются по всей линии фронта

По словам главы государства, российские подразделения сохраняют инициативу на фронте и продвигаются сразу на нескольких направлениях.
Андрей Аркадьев 23-06-2026 14:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские войска продолжают наступление и оказывают давление на подразделения ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

«Поджимают их (ВСУ. - Прим. ред.), поджимают на всех участках боевого соприкосновения. Нет ни одного места, где было бы наоборот», - сказал он.

Путин добавил, что Вооруженные силы России «добирают» Константиновку в ДНР.

Президент также заявил, что Украина продолжает получать масштабную военную помощь от западных стран, в том числе беспилотные летательные аппараты. По его словам, поставки дронов идут в больших объемах, а страны Запада продолжают оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Отдельно Путин прокомментировал перспективы переговорного процесса. Он заявил, что последние обращения президента Украины Владимира Зеленского не создают условий для диалога, а, напротив, способствуют росту напряженности.

Глава государства также обвинил Киев в атаках на объекты гражданской инфраструктуры России. По его словам, такие удары направлены на попытку оказать психологическое воздействие на общество, тогда как на ситуации на линии фронта украинская сторона предпочитает внимание не акцентировать.

Кроме того, Путин заявил, что западные страны понимают последствия возможного использования собственной территории для ударов по России. По его словам, государства НАТО пока избегают прямого вовлечения в подобные действия, поскольку осознают риск ответных мер со стороны Москвы.

Президент также выразил мнение, что в ряде западных стран растет поддержка политических сил, выступающих не за конфронтацию, а за восстановление взаимодействия с Россией. По его словам, рейтинги сторонников дальнейшей эскалации и усиления противостояния постепенно снижаются. Путин добавил, что государства, оказывающие содействие в организации атак беспилотников на российскую территорию, не в полной мере осознают возможные последствия своих действий.

#спецоперация #Владимир Путин #СВО
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