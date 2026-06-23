Россияне с двумя и более детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы

У россиян появится дополнительное основание для получения ипотечных каникул - рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей. Такой закон сегодня приняла Госдума РФ.

Сообщается, что максимальная продолжительность отсрочки платежей для этой категории граждан может доходить до полутора лет, а не полгода, как по другим основаниям. Во время каникул не начисляется неустойка - штрафы, пени. Кредитор не вправе взыскивать предмет залога или обращаться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться.

Новая мера призвана поддержать людей при возникновении у них временных финансовых трудностей. Также она уменьшит риски для финансовой устойчивости кредиторов. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Он будет действовать в том числе для ипотечных договоров, которые были заключены до этой даты.

В 2023 году в Министерстве финансов России поддержали идею предоставлять многодетным семьям кредитные каникулы. С таким предложением обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Тогда в министерстве ответили, что поддерживают идею комплексной проработки этого вопроса. Отмечалось, что нужно детально обсудить конкретные параметры такого механизма, «в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ».

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми, которые еще не достигли совершеннолетия. Отмечалось, что такие семьи смогут получить ипотечный кредит до девяти миллионов рублей для покупки жилых помещений площадью более 60 квадратных метров.