Путин поручил рассмотреть увеличение максимального размера льготной ипотеки для многодетных семей

Это поручение дано по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 26 мая этого года.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о возможности увеличения в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения семьями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) жилых помещений общей площадью более 60 кв. м - до 9 млн рублей, общей площадью более 80 кв. м - до 12 млн рублей», - говорится в тексте поручения.

Это поручение дано по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 26 мая этого года.

Тогда же президент России заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением.

Ранее Владимир Путин, обсуждая экологические проблемы, вспомнил детский мультик про жабу.