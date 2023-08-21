Минфин проработает идею кредитных каникул для многодетных семей

В министерстве отметили, что нужно более детально обсудить конкретные параметры такого механизма.

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В министерстве финансов России поддержали идею предоставлять многодетным семьям кредитные каникулы, пишут «Известия». С таким предложением в Минфин обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В министерстве ответили, что поддерживают идею комплексной проработки этого вопроса. Отмечается, что нужно более детально обсудить конкретные параметры такого механизма, «в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ», - сказано в ответе, который получила депутат.

В своем обращении Лентратова указывала, что долги россиян по ипотечным кредитам достигли исторически рекордной суммы, и высокая кредитная нагрузка может стать серьезной проблемой для особо уязвимых категорий населения, особенно для многодетных семей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми, которые еще не достигли совершеннолетия.