Путин постановил проводить «Кубок защитников Отечества» ежегодно

Президент России Владимир Путин поручил учредить и проводить ежегодно с 2027 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества». Об этом сообщает портал правовой информации.

Текстом указа учреждается приз Президента Российской Федерации, который будет вручаться победителям всероссийского этапа.

Отмечено, что соревнования будут проводиться среди ветеранов боевых действий и военной службы. При этом в них будут участвовать также и ветераны, занимающиеся адаптивным спортом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. Также глава государства пожелал выпускникам успехов в выполнении ответственных задач по обеспечению безопасности нашей страны.