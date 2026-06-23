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Путин: теперь на Западе открыто говорят о подготовке к войне

По словам главы государства, если раньше западные страны ограничивались поддержкой Украины, то сейчас все чаще заявляют о необходимости увеличения оборонных бюджетов и укрепления военного потенциала.
Андрей Аркадьев 23-06-2026 13:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Страны НАТО открыто говорят о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией и продолжают наращивать военные расходы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что руководители стран НАТО и Евросоюза продолжают ссылаться на якобы существующую российскую угрозу, объясняя этим рост военных расходов и дальнейшую милитаризацию. Президент также заявил, что Россия готова реагировать на любые вызовы и угрозы безопасности.

Отдельно Путин коснулся вопросов развития вооружений и военной техники. По его словам, в течение прошлого года более 1 000 образцов вооружения и техники прошли проверку в боевых условиях. Среди них - беспилотные летательные аппараты с усовершенствованными системами наведения, барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и другие современные разработки.

#в стране и мире #Запад #Владимир Путин
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