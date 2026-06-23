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Перечень кардиологических лекарств расширили на 386 наименований

В Минздраве отметили, что более 85% препаратов производится в России.
Сергей Дьячкин 23-06-2026 14:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Перечень лекарств для лечения заболеваний сердца и сосудов за пять лет расширился на 386 наименований. Об этом заявил начальник отдела Департамента регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Александр Ложкин в ходе V экспертного форума «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни».

«Из них 324 лекарственных препарата - это более 85% - отечественного производства», - отметил Ложкин.

Он добавил, что Минздрав России продолжает работу в этом направлении. Она осуществляется совместно с Минпромторгом.

По словам Ложкина, уже за первый квартал текущего года было зарегистрировано четыре таких лекарства. Кроме того, препараты российского производства активно используют при проведении клинических исследований - в них применяется 61% отечественных лекарств.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября магнитно-резонансные исследования в России можно будет проходить без назначения врача. Сообщается, что правило будет действовать до 2032 года. МРТ применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. При этом не используется ионизирующее излучение, поэтому процедура безопасна для пациентов.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщал, что в 2026 году в базовую программу обязательного медицинского страхования были включены 14 новых методов лечения. Благодаря этому пациенты могут получить доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур бесплатно, по полису ОМС. Им не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

#Медицина #лекарства #здоровье #импортозамещение #фармакология #кардиология #минздрав рф
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