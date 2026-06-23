Путин: апробацию в зоне СВО в 2025 году прошло более тыс. образцов оружия и техники

Владимир Путин заявил, что за 2025 год апробацию в зоне проведения специальной операции прошло более тысячи образцов вооружения и военной техники. Об этом глава государства сказал во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

В том числе испытаны в ходе СВО беспилотники с усовершенствованным наведением и барражирующие боеприпасы. А также - робототехнические комплексы различного назначения.

С началом спецоперации произошло качественное развитие многих видов вооружений, сказал глава государства. Путин подчеркнул, что налажена обратная связь между войсками на линии боевого соприкосновения и оборонными предприятиями. Эти каналы дают возможность собирать информацию об эффективности оружия и техники, а также отзывы военнослужащих, которые применяют их в бою.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что армия активно внедряет ИИ, робототехнику и интегрированные системы управления. Офицеры должны совершенствовать тактику их применения, подчеркнул он.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.