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Путин: апробацию в зоне СВО в 2025 году прошло более тыс. образцов оружия и техники

Президент подчеркнул, что ОПК России развивается на базе устойчивой и стабильной экономики.
23-06-2026 13:44
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК Звезда

Владимир Путин заявил, что за 2025 год апробацию в зоне проведения специальной операции прошло более тысячи образцов вооружения и военной техники. Об этом глава государства сказал во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

В том числе испытаны в ходе СВО беспилотники с усовершенствованным наведением и барражирующие боеприпасы. А также - робототехнические комплексы различного назначения.

С началом спецоперации произошло качественное развитие многих видов вооружений, сказал глава государства. Путин подчеркнул, что налажена обратная связь между войсками на линии боевого соприкосновения и оборонными предприятиями. Эти каналы дают возможность собирать информацию об эффективности оружия и техники, а также отзывы военнослужащих, которые применяют их в бою.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что армия активно внедряет ИИ, робототехнику и интегрированные системы управления. Офицеры должны совершенствовать тактику их применения, подчеркнул он.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #выпускники #Кремль #спецоперация #Владимир Путин #военные вузы #Андрей Белоусов
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