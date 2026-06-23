Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы

Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН в Кремле.

Российский лидер напомнил о политике милитаризации государств НАТО и Евросоюза. По его словам, как это бывало неоднократно и ранее, они используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.

«Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты. А затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах», - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Запад пытается обвинять Россию во «всех смертных грехах» для того, чтобы обосновать собственную агрессивную политику. Путин напомнил, что даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года гитлеровская Германия пыталась обвинить СССР и Сталина в агрессии.

Российский лидер отметил, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Он добавил, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений.

В своем обращении к выпускникам Путин также отметил, что страны НАТО открыто говорят о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией и продолжают наращивать военные расходы. Отдельно глава государства коснулся вопросов развития вооружений и военной техники. По его словам, в течение прошлого года более тысячи образцов вооружения и техники прошли проверку в боевых условиях. Среди них - БПЛА с усовершенствованными системами наведения, барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения.