Российские подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки штурмовые группы взяли под контроль 52 здания и пять опорных пунктов ВСУ в северо-западной части города. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, наступление ведут подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии. Одновременно продолжается уничтожение разрозненных украинских подразделений, остающихся в городской застройке.

Как уточнили в Минобороны, за сутки в Красном Лимане потери украинской стороны составили до 35 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух автомобилей, квадроцикла, четырех дистанционно управляемых роботизированных комплексов, склада боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотниками.

Активные боевые действия продолжаются и в Константиновке. Подразделения группировки войск «Юг» ведут наступление на нескольких участках города и за последние сутки заняли еще 128 зданий.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, цехам производства и местам хранения дальнобойных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны за сутки, по данным Минобороны, сбили 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 беспилотника самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.