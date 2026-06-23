МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска очистили от ВСУ 52 здания за сутки в Красном Лимане

Также мотострелки овладели пятью опорными пунктами врага в городе.
23-06-2026 12:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки штурмовые группы взяли под контроль 52 здания и пять опорных пунктов ВСУ в северо-западной части города. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, наступление ведут подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии. Одновременно продолжается уничтожение разрозненных украинских подразделений, остающихся в городской застройке.

Как уточнили в Минобороны, за сутки в Красном Лимане потери украинской стороны составили до 35 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух автомобилей, квадроцикла, четырех дистанционно управляемых роботизированных комплексов, склада боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотниками.

Активные боевые действия продолжаются и в Константиновке. Подразделения группировки войск «Юг» ведут наступление на нескольких участках города и за последние сутки заняли еще 128 зданий.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, цехам производства и местам хранения дальнобойных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны за сутки, по данным Минобороны, сбили 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 беспилотника самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Запад #спецоперация #красный лиман
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 