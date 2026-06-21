МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте

Председатель Госдумы примет участие в Международном форуме Союзного государства «Великое наследие - общее будущее» и проведет 70-ю сессию Парламентского Собрания.
Вероника Левшина 21-06-2026 18:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте. Монумент посвящен подвигу защитников Брестской крепости.

Именно там ровно 85 лет назад началось вторжение гитлеровской Германии. Брестский гарнизон одним из первых вступил в бой с фашистскими захватчиками. Мемориал находится на месте, где после войны обнаружили знаменитую надпись советских солдат: «20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

«Собирательный образ касается не только Брестской крепости, он касается всех, кто погиб. Это очень правильно и хорошо то, что образ женщины увековечен, образ мамы, образ жены», - заявил Володин.

Прообразом скульптуры скорбящей женщины стал снимок фотографа Михаила Ананьева «Горе», на котором запечатлена жена одного из защитников форта, лейтенанта Бориса Кузнецова.

В белорусском городе председатель Госдумы проведет 70-ю сессию Парламентского Собрания. Отмечается, что союзные парламентарии намерены принять заявление «О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Также Володин примет участие в Международном форуме Союзного государства «Великое наследие - общее будущее». Парламентарии и эксперты из стран СНГ, дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки обсудят вопросы сохранения и защиты истории Великой Отечественной войны.

Накануне Из Москвы отправился юбилейный, пятый по счету «Поезд Памяти» - культурно-образовательный проект, посвященный сохранению памяти о подвиге народов Советского Союза в годы ВОВ. Маршрут пройдет по 13 городам России и Беларуси и завершится 4 июля. Ключевым событием программы станет посещение Брестской крепости.

#ВОВ #цветы #«Мемориал» #володин #монумент #Брестская крепость #Скорбь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 