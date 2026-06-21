Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте. Монумент посвящен подвигу защитников Брестской крепости.

Именно там ровно 85 лет назад началось вторжение гитлеровской Германии. Брестский гарнизон одним из первых вступил в бой с фашистскими захватчиками. Мемориал находится на месте, где после войны обнаружили знаменитую надпись советских солдат: «20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

«Собирательный образ касается не только Брестской крепости, он касается всех, кто погиб. Это очень правильно и хорошо то, что образ женщины увековечен, образ мамы, образ жены», - заявил Володин.

Прообразом скульптуры скорбящей женщины стал снимок фотографа Михаила Ананьева «Горе», на котором запечатлена жена одного из защитников форта, лейтенанта Бориса Кузнецова.

В белорусском городе председатель Госдумы проведет 70-ю сессию Парламентского Собрания. Отмечается, что союзные парламентарии намерены принять заявление «О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Также Володин примет участие в Международном форуме Союзного государства «Великое наследие - общее будущее». Парламентарии и эксперты из стран СНГ, дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки обсудят вопросы сохранения и защиты истории Великой Отечественной войны.

Накануне Из Москвы отправился юбилейный, пятый по счету «Поезд Памяти» - культурно-образовательный проект, посвященный сохранению памяти о подвиге народов Советского Союза в годы ВОВ. Маршрут пройдет по 13 городам России и Беларуси и завершится 4 июля. Ключевым событием программы станет посещение Брестской крепости.