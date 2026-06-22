Россия не позволит Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, в том числе в отношении блокады Ленинграда. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками в годы войны не имеют срока давности. РФ на законодательном уровне признала эти преступления геноцидом советского народа и будет неустанно добиваться признания этого факта странами Европы и Запада. Она обратила внимание, что именно они несут коллективную ответственность перед человечеством за развязывание самой кровопролитной в истории войны, цинично переписывают историю и поощряют разгул неонацизма.

Российский дипломат подчеркнула, что Берлин отказывается признавать геноцидом советского народа блокаду Ленинграда и другие преступления немецких нацистов против мирного населения. Она добавила, что «замотать» этот вопрос германским властям не удастся.

«Продолжим на всех уровнях, включая Совет безопасности ООН, добиваться официального признания властями ФРГ и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникам», - добавила представитель МИД РФ.

В этот день ровно 85 лет назад войска нацистской Германии напали на территорию Советского Союза, нарушив договор о ненападении. Великая Отечественная война длилась 1 418 дней, она унесли жизни 27 миллионов советских граждан, зайдя в каждую семью и оставив страшный отпечаток.

Накануне на парламентском заседании Союзного Государства в Бресте приняли заявление «О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Принятый документ призван обратить внимание всего мира на действия немецких нацистов и их пособников по уничтожению многонационального советского народа.