Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проходит в Александровском саду в Москве. Кадрами с места событий делится корреспондент «Звезды».

Ровно в четыре часа утра в самом сердце столицы прозвучала документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны. После этого была объявлена минута молчания. Участники акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее в Главном храме ВС РФ состоялась литургия в память о павших в боях за Родину. Песнопения начались в три часа ночи, так как Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем принято считать.

Кроме того, во всех городах России сегодня проходит акция «Свеча памяти». Так, в Москве зажгли 1 418 свечей в память о каждом дне войны. Одним из первых городов, где раньше всех стартовала акция, стал Южно-Сахалинск.