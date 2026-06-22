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Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проходит в Александровском саду

Ровно в четыре часа утра прозвучало документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.
Виктория Бокий 22-06-2026 05:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проходит в Александровском саду в Москве. Кадрами с места событий делится корреспондент «Звезды».

Ровно в четыре часа утра в самом сердце столицы прозвучала документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны. После этого была объявлена минута молчания. Участники акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее в Главном храме ВС РФ состоялась литургия в память о павших в боях за Родину. Песнопения начались в три часа ночи, так как Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем принято считать.

Кроме того, во всех городах России сегодня проходит акция «Свеча памяти». Так, в Москве зажгли 1 418 свечей в память о каждом дне войны. Одним из первых городов, где раньше всех стартовала акция, стал Южно-Сахалинск.

#Москва #день памяти и скорби #22 июня #Вечный огонь #Александровский сад #патриотическая акция #«Вахта памяти. Вечный огонь»
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