У Музея Победы в Москве прошла акция «Свеча памяти»

Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Москвичи и гости столицы зажгли свечи у Вечного огня.

В акции приняли участие более двух тысяч человек. Зажечь свечи в память о погибших пришли ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, активисты движения «Волонтеры Победы», представители общественных объединений и жители города.

Символом акции стало объединение частиц Вечного огня. Их доставили волонтеры из городов-героев и Брестской крепости, которая 22 июня 1941 года первая приняла удар войск нацистской Германии.

Из тысячи свечей создали масштабную инсталляцию. Она посвящена 85-летию начала Битвы за Москву. Именно эта битва стала крупным поражением вермахта, положившему начало контрнаступлению советских войск.

В центре инсталляции изображен маршал Георгий Жуков, возглавивший оборону Москвы. Он создал Можайскую линию обороны, инициировал привлечение резервов и спланировал контрнаступление, отбросившее вражеские войска на сотни километров от столицы.

Прямо сейчас на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» проходит акция «Линия памяти», в ходе которой зажгут 1 418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Свечи будут гореть на протяжении всего дня 22 июня.

Патриотические акции пройдут во всех городах России. Так, в Ростове-на-Дону выложили из свечей образ памятника героям-артиллеристам батареи Сергея Оганова и Сергея Вавилова. Напомним, в ноябре 1941 года у кургана Бербер-Оба в окрестностях донской столицы 24 артиллериста встали против 50 вражеских танков. Два дня, 17 и 18 ноября, батарея отражала яростные атаки, подбив 22 машины. Все бойцы батареи выполнили приказ ценой собственных жизней - враг не прошел. Оба командира посмертно удостоены звания Героев Советского Союза.