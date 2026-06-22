Концерт-реквием прошел во Ржеве у мемориала Советскому солдату

Концерт-реквием ко Дню памяти и скорби, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел у Ржевского мемориала Советскому солдату. На мероприятии прозвучали всем известные стихи и песни о войне.

У Ржева в годы войны проходили многомесячные кровопролитные сражения, стоившие советскому народу неисчислимых жертв. Ежегодно в ходе поисковых экспедиций поднимают тела более 500 человек, но имена удается установить лишь у единиц.

На мероприятии с речью выступил заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Он напомнил, что в самом городе из 50 тысяч жителей к концу оккупации осталось в живых не более 300 человек. С его слов, на Ржевско-Вяземском выступе погибли около 1 300 000 красноармейцев.

«Мы сегодня на этом святом, обильно политом кровью бойцов Красной армии месте - на Ржевском мемориале Советскому солдату. В преддверии дня мы пришли поклониться нашему солдату - этому юному, девятнадцатилетнему парню, который запечатлен в этом прекрасном мемориале», - сказал Овсиенко зрителям.

Организаторами концерта стали Российское военно-историческое общество, Москонцерт, Музей Победы, Департамент культуры города Москвы, Администрация Тверской области и Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. Программа мероприятия объединила музыку, поэзию, театрализованные постановки и хореографические композиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Вся Россия сегодня вспоминает героев, павших в боях за Родину. Одним из первых городов, где зажгли свечи в память о погибших, стал Южно-Сахалинск.

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