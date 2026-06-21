Южно-Сахалинск одним из первых в стране зажег свечи в День Памяти и скорби

Южно-Сахалинск одним из первых в России зажег свечи в День Памяти и скорби. Акция посвящена 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

22 июня в 4 часа утра по местному времени около сотни жителей и гостей областного центра собрались на мемориале Славы, чтобы возложить цветы к вечному огню. Мероприятие посетили участники спецоперации, силовики, спасатели, общественники, активисты, представители православной епархии, а также юное поколение – кадеты, юнармейцы, воспитанники регионального центра воин и многие другие.

«Несмотря на то, что время четыре утра, но приходят вместе с детьми, чтобы как раз продемонстрировать и передать ту память, о которой мы всегда говорим, уже нашему следующему подрастающему поколению», - рассказал директор центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Олег Гортованов.

Гортованов отметил, что в последние годы мероприятие посещают участники СВО, чтобы также почтить память родственников и сослуживцев, погибших во время спецоперации.

Акцию начали с минуты молчания, после чего все желающие взяли зажженные лампады и выложили из них слово «Помним» у вечного огня.

«Эти вещи нельзя забывать. Это та история, которая на веки вечные должна быть в нас, сколько бы лет ни прошло», - отметил директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филиппенко.

Напомним, В этом году 60 стран подтвердили свое участие в акции «Свеча памяти», приуроченной к 85-летию со дня начала Великой Отчественной войны. Памятный огонь зажгут в странах СНГ, Африки, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.