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В Рязани в канун Дня памяти и скорби прошла акция «Огненные картины»

Международная акция проходит в нескольких странах в память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Виктория Бокий 22-06-2026 02:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Международная акция «Огненные картины» прошла в Рязани. Для города выбрали портрет бригадира женской тракторной бригады в годы Великой Отечественной войны Дарьи Гармаш.

Со слов исполняющей обязанности председателя Рязанского регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» Анны Астаховой, выбрали Гармаш неслучайно. Легендарная трактористка стала примером трудового подвига.

«Во время Великой Отечественной войны, когда мужчины ушли на фронт, все тяжелые сельскохозяйственные работы легли на плечи женщин. Дарья Гармаш - это пример трудового подвига, она перевыполняла все нормы в Рязанской области», - объяснила Астахова.

В Рязани в акции участвовали более 50 волонтеров. Горожане зажгли тысячи свечей. Организаторы отмечают, что данное мероприятие – способ объединиться, чтобы вместе почтить память героев, павших в боях за Родину. Все свечи зажигает каждый участник акции, вкладывая тем самым в них частичку своей памяти.

Напомним, акция «Огненные картины» проходит в нескольких странах. Каждый регион выбирает свою уникальную картину.

Памятные мероприятия сегодня проходят по всей России и за ее пределами. Так, в Москве в ночь на 22 июня на Крымской набережной зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

Также у Музея Победы на Поклонной горе прошла акция «Свеча памяти». На событие пришли более двух тысяч человек. Символом акции стало объединение частиц Вечного огня, которые доставили волонтеры из городов-героев и Брестской крепости.

#день памяти и скорби #Великая Отечественная война #рязань #международная акция #огненные картины
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