Политолог: скандал с Польшей угрожает участию Киева в форуме в Гданьске

Скандал с лишением Владимира Зеленского польского ордена Белого орла ставит под вопрос участие главы киевского режима в форуме в Гданьске, а украинская сторона активно подливает масла в огонь. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил советник директора Российского института стратегических исследований, политолог Дмитрий Буневич.

Ученый подчеркнул, что Зеленский не сам отказался от награды - ордена его лишила польская сторона. В дальнейшем от польских наград стали отказываться и другие высокопоставленные представители киевского режима - как действующие политики, так и «отставники».

«Этот скандал уже развивается, и сейчас под вопросом визит Зеленского в Польшу. В Гданьске должен пройти форум по так называемому "послевоенному восстановлению Украины"», - отметил Буневич.

Собеседник телеканала рассказал, что сейчас в польских СМИ идет активная дискуссия об участии Зеленского в предстоящем мероприятии. По словам Буневича, скандал продолжается и украинская сторона активно подливает масла в огонь.

«Политика отказов от польских наград и странные упоминания итальянского диктатора Бенито Муссолини и российской императрицы Екатерины II - можно подумать, что когда Зеленский несколько лет назад соглашался принять орден, он был не в курсе, кто в истории получал эту награду до него», - обратил внимание Буневич.

Он добавил, что тут могут быть два варианта - либо соседство с Муссолини ранее не смущало главу киевского режима, либо он ничего не знал, и тогда вопрос уже к компетентности его офиса и его самого. По словам Буневича, упоминания Екатерины II тоже достаточно нелепы - не только она одна, но и все российские правители, начиная с царя Петра Великого и до Екатерины, были награждены этим орденом.

«И не только русские правители. Например, гетман Иван Мазепа, который в России считается символом предательства и измены, а на нынешней Украине, наоборот, его восхваляют и героизируют, в свое время тоже был награжден польским королем орденом Белого орла. Поэтому риторические заявления Киева некомпетентны и откровенно нелепы», - заключил Буневич.

Ранее министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак резко ответила на критику Зеленского, связанную с лишением его ордена. Она написала, что глава киевского режима своим решением вернуть награду по почте «добавляет оскорбление к оскорблению». Чиновница отметила, что Зеленский сравнил себя с Муссолини, Екатериной II и Герхардом Шредером, которые тоже были удостоены этой награды. Однако, по словам Енджак, первые двое уже умерли, а Польша не лишает наград посмертно. Что касается бывшего канцлера Германии, то он никогда не выражал такого открытого неуважения к польскому народу, как это делает Зеленский.

Профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло объяснил «Звезде», что Зеленский вышел за те рамки, которые поляки готовы были терпеть. Такими символическими действиями, как лишение ордена Белого орла, унижающими достоинство главы киевского режима, Варшава будет ставить Зеленского на место. Впрочем, качественно на двусторонних отношениях Варшавы и Киева этот инцидент особо не скажется, добавил профессор. Польша продолжит поддерживать конфликт на территории Украины, поскольку он ей выгоден, считает Манойло.