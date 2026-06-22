La Repubblica: за конфликтом Трампа и Мелони последуют санкции от США

Итальянские власти опасаются, что после нападок американского лидера Дональда Трампа на премьер-министра Италии Джорджу Мелони последует сокращение воинского контингента США в стране и повышение пошлин на итальянские товары. Об этом пишет газета La Repubblica, ссылаясь на источники в правительстве.

В материале отмечается, что Трамп накануне в очередной раз упрекнул Рим в том, что тот не поддержал Вашингтон во время операции в Иране. США, по мнению издания, могут включить в планы сокращения воинского контингента в ЕС и Италию. Хотя ранее считалось, что южные базы в Италии представляют интерес для Вашингтона с учетом ситуации на Ближнем Востоке и Африке. По оценке газеты, нападки лидера США на премьера Италии могут вылиться в новые пошлины на итальянские товары. Ранее Риму удавалось их избегать.

Правящая коалиция также опасается, что США сделают ставку на поддержку новой националистической партии «Национальное будущее», основанной генералом Роберто Ванначчи. Партия, как и ее лидер, радикально настроены в вопросе миграции, выступают против финансирования киевского режима и снабжения его оружием. Также они выступают против вступления Украины в ЕС.

Министр по связям с парламентом Лука Чириани подтвердил, что нынешний конфликт Трампа и Мелони может иметь «серьезные последствия» для отношений между странами. При этом оба вице-премьера Италии - глава МИД Антонио Таяни и министр инфраструктуры Маттео Сальвини - заявляли о нерушимости союза с Вашингтоном.

На прошлой неделе Трамп и Мелони обменялись резкими высказываниями. Так, американский лидер обвинил премьера в неблагодарности и попытках «увеличить цифры» рейтинга за счет фото на G7. Та в ответ посоветовала ему подумать о своей популярности. По словам премьера, ее рейтинг зависит от способности защищать национальные интересы Италии. Также она ответила на обвинения Трампа о недопуске американских самолетов на базы в Италии во время операции против Ирана. Нынешняя стычка стала новым витком в конфликте лидеров. До этого итальянский премьер публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания американского лидера о нем.