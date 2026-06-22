Глава литовской Социал-демократической партии и кандидат в премьеры Миндаугас Синкявичюс заявил, что через какое-то время в республике введут всеобщий призыв. Его заявление цитирует портал Delfi.

«Когда и если мы будем готовы, я думаю, нам придется вернуться к этому вопросу», - сказал Синкявичюс .

Ранее о возможном введении в Германии обязательного призыва в армию заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По словам министра, командование бундесвера будет вынуждено искать альтернативу добровольной службе военных Германии в бригаде ВС ФРГ, которая перебрасывается в Литву.

Согласно договоренности 2024 года между Вильнюсом и Берлином, ФРГ в рамках укрепления «восточного фланга НАТО» к 2027 году перебросит в Литву для постоянной дислокации 4,8 тысячи военных и 200 человек вспомогательного персонала бригады бундесвера. Ее основу составят танковый и механизированный пехотный батальоны. По сообщению оборонного ведомства Литвы, в республике уже находятся 1,7 тысячи военнослужащих бригады.

Ранее Литва, Польша и Франция заявляли о начале совместных военных учений «Отважный кабан» у границ Белоруссии и России. Мероприятия проходят с 6 по 26 июня в районе Сувалкского коридора. Это перешеек протяженностью около 100 километров между территориями России и Белоруссии. Заявлялось, что главной целью учений будет синхронизация действий «союзных сил».

Военный эксперт, политолог Василий Фатигаров в разговоре со «Звездой» отметил, что очередные учения НАТО у границ России, которые начались в июне, не первые за последний год. Запад идет на эскалацию, причем на совершенно непредсказуемую. По словам специалиста, коллективный Запад «выпустил джинна из бутылки», создав в своем обществе образ России как врага. Европа намеренно пугает свое население Россией, тем самым наставляя их на путь ненависти к РФ. Фатигаров считает, что своими антироссийскими действиями европейские лидеры пытаются удержаться у власти.