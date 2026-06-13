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Литва, Польша и Франция устроят учения «Отважный кабан» у границ России

Организаторы назвали перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и России, на котором проведут учения, «географически важным участком».
Сергей Дьячкин 13-06-2026 16:58
© Фото: Alfredas Pliadis, Xinhua, Global Look Press

Литва, Польша и Франция проведут совместные военные учения «Отважный кабан» у границы Белоруссии и Калининградской области. Об этом сообщил литовский портал Lrytas.

Мероприятия пройдут с 6 по 26 июня в районе Сувалкского коридора. Это перешеек протяженностью около 100 километров между территориями России и Белоруссии.

«Главная цель международных учений Отважный кабан - 2026 - проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил», - говорится в материале.

Отмечается, что литовские, польские и французские военнослужащие будут также совершенствовать навыки, необходимые для обеспечения «быстрой и эффективной защиты» этого «географически важного участка».

Ранее военный эксперт, политолог Василий Фатигаров в разговоре со «Звездой» отметил, что очередные учения НАТО у границ России, которые начались в июне - не первые за последний год. Запад идет на эскалацию, причем на совершенно непредсказуемую. По словам специалиста, коллективный Запад «выпустил джинна из бутылки», создав в своем обществе образ России как врага. Европа намеренно пугает свое население Россией, тем самым наставляя их на путь ненависти к РФ. Фатигаров считает, что своими антироссийскими действиями европейские лидеры пытаются удержаться у власти.

С 8 по 19 июня НАТО проводит военно-тактические учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) в странах, граничащих с Россией. В испытаниях задействуют более 200 самолетов, которым предстоит совершать ежедневно по 150 вылетов. В испытаниях также примут участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A и беспилотник RQ-4D Phoenix.

#в стране и мире #Франция #Польша #НАТО #Литва #Учение #граница РФ #сувалкский коридор
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