Военный эксперт оценил сценарий учений НАТО у границ России

Начавшиеся сегодня учения НАТО у границ с Россией - не первые за последний год. Запад идет на эскалацию, причем на совершенно непредсказуемую. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.

«Учения наглые абсолютно. Учения, в сценарии которых прописаны уже не "мифические угрозы", а удары по Российской Федерации», - сказал собеседник телеканала.

По словам специалиста, коллективный Запад «выпустил джинна из бутылки», создав в своем обществе образ России как врага. Европа намеренно пугает свое население Россией, тем самым наставляя их на путь ненависти к РФ. Фатигаров считает, что своими антироссийскими действиями европейские лидеры пытаются удержаться у власти.

«Евросоюз и Британия откровенно провоцируют Россию. Мы на провокации, конечно, не поддадимся», - заключил политолог.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 19 июня НАТО проводит военно-тактические учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) в странах, граничащих с Россией. В испытаниях задействуют более 200 самолетов, которым предстоит совершать ежедневно по 150 вылетов.