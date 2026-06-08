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Военный эксперт оценил сценарий учений НАТО у границ России

Россия не поддастся на европейские провокации и в случае попытки нанести поражение ответит всеми имеющимися ресурсами.
Виктория Бокий 08-06-2026 14:09
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Начавшиеся сегодня учения НАТО у границ с Россией - не первые за последний год. Запад идет на эскалацию, причем на совершенно непредсказуемую. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.

«Учения наглые абсолютно. Учения, в сценарии которых прописаны уже не "мифические угрозы", а удары по Российской Федерации», - сказал собеседник телеканала.

По словам специалиста, коллективный Запад «выпустил джинна из бутылки», создав в своем обществе образ России как врага. Европа намеренно пугает свое население Россией, тем самым наставляя их на путь ненависти к РФ. Фатигаров считает, что своими антироссийскими действиями европейские лидеры пытаются удержаться у власти.

«Евросоюз и Британия откровенно провоцируют Россию. Мы на провокации, конечно, не поддадимся», - заключил политолог.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 19 июня НАТО проводит военно-тактические учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) в странах, граничащих с Россией. В испытаниях задействуют более 200 самолетов, которым предстоит совершать ежедневно по 150 вылетов.

#учения #НАТО #политолог #наш эксклюзив #военный эксперт #Ramstein Flag 2026
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