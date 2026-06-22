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У Музея Победы посадили деревья в рамках акции «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина - за это время было высажено более 160 миллионов деревьев в 104 странах мира.
Сергей Дьячкин 22-06-2026 13:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У Музея Победы 22 июня прошла акция «Сад памяти». В ней приняли участие представители федеральных органов власти и волонтерских организаций, общественные деятели и амбассадоры проекта, ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации и потомки полководцев Победы. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом с места проведения акции сообщил корреспондент «Звезды».

Акция началась в Музее Победы. Гости возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, отдав дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они зажгли свечи памяти. Участники мероприятия также посетили экспозицию «Путь к Победе», которая погружает в события военных лет и раскрывает природу массового героизма советских воинов.

Мероприятие завершилось торжественной высадкой деревьев в память о героях войны. Была заложена Аллея памяти журналистов, погибших при выполнении служебного долга. В рамках акции на участке между Аллеей связистов и Аллеей летчиков на территории мемориального комплекса на Поклонной горе участники высадили 15 молодых елей и установили памятную табличку.

Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» по поручению президента России Владимира Путина. Первое памятное дерево глава государства высадил на территории Ржевского мемориала. За годы проведения к инициативе присоединились сотни тысяч добровольцев, высажено более 160 миллионов деревьев в 104 странах мира.

Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого состоялась минута молчания, а потом оркестр исполнил гимн России. В церемонии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов. Президент и глава Минобороны приветствовали военнослужащих. После этого глава государства у стен Кремля возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы.

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#в стране и мире #день памяти и скорби #Великая Отечественная война #ветераны #память #акция #Акция «Сад памяти»
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