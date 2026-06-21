В Бразилии по экстренной связи оповестили о высадке инопланетян

Неизвестные взломали систему экстренного оповещения в Бразилии и разослали миллионам граждан сообщения об инопланетном вторжении. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июня, и люди получили 10 различных предупреждений, сообщил Национальный секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф.

«Это не первый случай, когда системы государственных учреждений подвергаются атакам хакеров, совершающих киберпреступления. К сожалению, есть люди, которые стремятся нанести вред стране», - передает издание Agência Brasil слова Вольфа.

Во время хакерской атаки на телефоны бразильцев приходили такие сообщения, как «Берегитесь: инопланетная атака. Люди, мы прибыли», или слово «мизантропия».

По сообщению пресс-службы национальной гражданской обороны, платформа экстренных оповещений Defesa Civil Alerta в ночь в субботу 20 июня подверглась взлому и разослала предупреждение в различные регионы страны. Оно было отправлено лицом, которое не связано с ведомством.

«Национальный секретариат по гражданской защите и обороне Министерства интеграции и регионального развития свяжется с федеральной полицией и предпримет шаги для скорейшего восстановления системы после того, как будут устранены все нарушения безопасности», - говорится в сообщении Минобороны Бразилии.

По предварительным данным журнала Veja, сообщения достигли жителей восьми городов: Белу-Оризонти, Бразилиа, Кампо-Гранде, Куритиба, Рио-Бранко, Рио-де-Жанейро, Сальвадор, Сан-Паулу.

В начале июня во Франции хакеры атаковали специальный сервис по обмену сообщениями Tchap, в котором могли похитить данные более 70 тысяч французских госслужащих. Кроме того, в стране произошла утечка данных 774 тысяч студентов. В марте злоумышленники взломали платформу, которая занимается социальными и жилищными нуждами студентов.