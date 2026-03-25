Хакеры похитили данные более 770 тысяч французских студентов

Стало известно об утечке данных 774 тысяч студентов во Франции. Об этом сообщил Национальный центр академических и школьных работ.

«Из них 139 000 человек подверглись утечке вложений, сохраненных в приложении, а 635 000 человек подверглись очень ограниченной утечке данных (имя, фамилия, адрес электронной почты, тема и дата встречи)», - говорится в заявлении.

Платформа, которую взломали хакеры, занимается социальными и жилищными нуждами студентов.

В настоящее время сайт приостановил свою работу. Также начато расследование причин произошедшего и количества пострадавших.

