Хакеры похитили данные более 770 тысяч французских студентов

Взломщики получили доступ к именам студентов, адресам электронной почты и сведениям о датах и целях приемов в социальные и жилищные службы.
Вероника Левшина 25-03-2026 15:02
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Стало известно об утечке данных 774 тысяч студентов во Франции. Об этом сообщил Национальный центр академических и школьных работ.

«Из них 139 000 человек подверглись утечке вложений, сохраненных в приложении, а 635 000 человек подверглись очень ограниченной утечке данных (имя, фамилия, адрес электронной почты, тема и дата встречи)», - говорится в заявлении.

Платформа, которую взломали хакеры, занимается социальными и жилищными нуждами студентов.

В настоящее время сайт приостановил свою работу. Также начато расследование причин произошедшего и количества пострадавших.

Напомним, ранее стало известно о масштабной атаке иранских хакеров на американскую медицинскую компанию Stryker. Кибератака стала самой масштабной в период военного времени.

#в стране и мире #Франция #студенты #Хакеры #взлом #данные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
