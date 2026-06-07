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Во Франции хакеры могли похитить данные более 70 тыс. госслужащих

Атака могла затронуть также до 643 тыс. сообщений, которыми обменивались на протяжении трех лет.
Дарья Ситникова 09-06-2026 02:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Данные более 70 тысяч французских госслужащих могли быть украдены из-за кибератаки на специальный сервис по обмену сообщениями Tchap. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

«Кибератака могла затронуть данные более 70 тысяч госслужащих и до 643 тысяч сообщений, которыми обменивались на протяжении трех лет», - сказано в материале.

Tchap - это приложение для обмена сообщениями между сотрудниками государственных структур. Франция в последние несколько месяцев столкнулась с чередой громких кибератак.

Хакеры взламывали системы МВД, министерства спорта, министерства образования, национальной почтовой службы Франции, а также правительственную базу данных владельцев оружия и системы других организаций. В результате чего злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек.

Так, недавно были похищены данные более 770 тысяч французских студентов. Платформа, которую взломали злоумышленники, занимается социальными и жилищными нуждами студентов.

#Франция #Хакеры #Кибератака #информация #госслужащие #утечка данных #Tchap
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