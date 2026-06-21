МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США предложили разморозить активы Ирана в обмен на одно условие

Вашингтон и Тегеран вновь сели за стол переговоров.
Дарья Неяскина 21-06-2026 05:10
© Фото: Maik MeyerKeystone Press Agency, Global Look Press

Администрация США рассчитывает, что Тегеран согласится допустить экспертов ООН на свои ядерные объекты, а взамен американская сторона готова разблокировать часть иранских активов, которые ранее были заморожены. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, Вашингтон ожидает, что уже по итогам первого этапа переговоров Иран пригласит международных инспекторов на объекты, которые ранее подвергались ударам со стороны США и Израиля. В качестве ответного шага Соединенные Штаты предлагают предоставить доступ к части замороженных средств, в частности, речь идет о счете в Катаре на 6 миллиардов долларов. Отмечается, что эти деньги Тегеран сможет направить на закупку товаров повседневного спроса.

Напомним, что в четверг 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта. Документ был согласован в полном объеме и подписан сторонами в цифровом формате. При этом очные переговоры между странами, которые планировались пройти 19 июня, не состоялись. Иранская сторона заявила, что очная встреча возможна, но в другой день и при соблюдении соглашений.

Сегодня же вице-президент США Джей Ди Вэнс улетел из американской столицы в Швейцарию. Целью поездки является участие в диалоге с иранской стороной.

#в стране и мире #ООН #сша #Иран #активы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 