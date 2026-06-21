США предложили разморозить активы Ирана в обмен на одно условие

Администрация США рассчитывает, что Тегеран согласится допустить экспертов ООН на свои ядерные объекты, а взамен американская сторона готова разблокировать часть иранских активов, которые ранее были заморожены. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, Вашингтон ожидает, что уже по итогам первого этапа переговоров Иран пригласит международных инспекторов на объекты, которые ранее подвергались ударам со стороны США и Израиля. В качестве ответного шага Соединенные Штаты предлагают предоставить доступ к части замороженных средств, в частности, речь идет о счете в Катаре на 6 миллиардов долларов. Отмечается, что эти деньги Тегеран сможет направить на закупку товаров повседневного спроса.

Напомним, что в четверг 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта. Документ был согласован в полном объеме и подписан сторонами в цифровом формате. При этом очные переговоры между странами, которые планировались пройти 19 июня, не состоялись. Иранская сторона заявила, что очная встреча возможна, но в другой день и при соблюдении соглашений.

Сегодня же вице-президент США Джей Ди Вэнс улетел из американской столицы в Швейцарию. Целью поездки является участие в диалоге с иранской стороной.