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Вэнс вылетел на встречу с иранской делегацией в Швейцарии

Целью поездки является участие в диалоге с иранской стороной.
Дарья Неяскина 21-06-2026 01:10
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс улетел из американской столицы в Швейцарию. Об этом сообщает его пресс-секретарь Люк Шредер.

Цель поездки - участие в диалоге с иранской стороной. Накануне сам Вэнс в эфире Fox News допустил, что в ближайшие дни присоединится к переговорной группе Вашингтона, которая уже работает в Швейцарии.

В своем посте в соцсети X Шредер лаконично сообщил о вылете и сопроводил публикацию видеокадром: на записи запечатлен момент, как вице-президент поднимается по трапу перед вылетом.

Ранее сообщалось, что 60-дневный сроке, в рамках которого Тегеран и Вашингтон должны прийти к окончательному соглашению, уже начался, но переговоры в Швейцарии так и не начались. Отмечается, что в последний момент первые прямые переговоры между США и Ираном решили отменить, при этом не по инициативе Белого дома. Согласно другой версии, Тегеран отказался от встречи из-за обстрелов в Ливане.

#в стране и мире #сша #Иран #Швейцария #джей ди вэнс
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