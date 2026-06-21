Вэнс вылетел на встречу с иранской делегацией в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс улетел из американской столицы в Швейцарию. Об этом сообщает его пресс-секретарь Люк Шредер.

Цель поездки - участие в диалоге с иранской стороной. Накануне сам Вэнс в эфире Fox News допустил, что в ближайшие дни присоединится к переговорной группе Вашингтона, которая уже работает в Швейцарии.

В своем посте в соцсети X Шредер лаконично сообщил о вылете и сопроводил публикацию видеокадром: на записи запечатлен момент, как вице-президент поднимается по трапу перед вылетом.

Ранее сообщалось, что 60-дневный сроке, в рамках которого Тегеран и Вашингтон должны прийти к окончательному соглашению, уже начался, но переговоры в Швейцарии так и не начались. Отмечается, что в последний момент первые прямые переговоры между США и Ираном решили отменить, при этом не по инициативе Белого дома. Согласно другой версии, Тегеран отказался от встречи из-за обстрелов в Ливане.