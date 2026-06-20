В Швейцарии не начались переговоры между США и Ираном

Иран опроверг информацию о закрытии Ормузского пролива. В МИД Исламской республики заявили, что вооруженные силы обеспечивают безопасное продвижение торговых судов, как того требует меморандум, который Тегеран подписал с Вашингтоном. Сообщения о блокировки Ормуза появились на фоне ударов Израиля по Ливану. Тем временем Штаты обвинили Иран в срыве переговоров в Швейцарии. Иранские дипломаты считают, что очная встреча возможна, но в другой день и только при соблюдении условий подписанного соглашения.

60-дневный срок, в рамках которого США и Иран должны прийти к окончательному соглашению, уже начался, но переговоры в Швейцарии сегодня так и не стартовали. Высокогорный курорт Бюргеншток пока привлекает разве что журналистов. В последний момент первые прямые переговоры между США и Ираном решили отменить, при этом не по инициативе Белого дома.

«Я планирую поехать в Швейцарию. Мы полагаем, что эти технические переговоры начнутся где-то в эти выходные. Этот план по-прежнему актуален, но он может измениться, потому что из Ирана выехать непросто. Возможно, это зависит от того, когда именно иранцы смогут туда добраться. Точные сроки станут известны в ближайшие дни», - рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По другой версии, Иран отказался от встречи в Швейцарии из-за новых обстрелов Израиля в Ливане. Этой ночью ЦАХАЛ официально в ответ на нарушения режима прекращения огня «Хезболлой» больше 80 раз наносил авиа и ракетные удары, как утверждается, по пунктам дислокации боевиков и пусковым установкам в долине Бекаа и районе Набатия. Жители юга страны, было туда вернувшиеся после заявления об урегулировании конфликта со стороны США, вновь вынуждены спешно покинуть свои дома.

По данным ливанской стороны, погибли 18 человек. Двух из них беспилотник настиг, когда они ехали на мотоцикле. Со своей стороны в ЦАХАЛ заявили, что жертвами стали четверо израильских военных, в том числе командир бронетанкового батальона. Соболезнования их семьям уже выразил премьер Биньямин Нетаньяху. Он вновь подчеркнул, что не планирует выводить из Ливана войска. Об этом же говорит и министр обороны Исраэль Кац.

«Если Иран атакует нас, мы ответим немедленно, мощно и решительно. Никто не может нам указывать, что делать, и мы это доказали. Мы не сдвинемся с зон безопасности ни в Сирии, ни в Газе, ни в Ливане. Мы не выйдем оттуда ни при каких условиях. Кстати, мы передали это - премьер-министр президенту США, а я - министру войны США Питу Хегсету. Мы все понимаем: мы ответственны за жителей, поэтому мы там воюем», - сказал глава ведомства.

Гораздо с более жесткими заявлениями выступило наиболее радикальное крыло правительства Нетаньяху. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что пришло время разговаривать огнем и призвал «открыть врата в ад». А министр нацбезопасности Итамар Бенгвир вновь заявил, что Ливан должен гореть. По его словам, Израиль должен дать четко понять Америке, что безопасность его граждан не может быть предметом торга. От министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи тут же последовала незамедлительная реакция.

«Это не бред какого-то случайного безумца, одержимого идеями геноцида. Это публичное заявление министра национальной безопасности израильского режима. Культ смерти, основанный на идеологии геноцида и располагающийся в Тель-Авиве, представляет угрозу для всего человечества. Его единственный интерес - бесконечная война», - написал дипломат в соцсетях.

Также в эфире государственного телевидения Ирана впервые зачитали обращение Верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи в связи с подписанием с США рамочного соглашения.

«На пути к подписанию меморандума власти Ирана приложили много усилий, проявив сострадание и добрую волю. И, конечно же, именно президент США в отчаянии использовал для этого различные рычаги. У меня было другое мнение касательно этого соглашения, но в связи с обязательствами, которые взял на себя президент Масуд Пезешкиан как глава Высшего Совета национальной безопасности, я дал ему на это разрешение», - говорится в заявлении.

В свою очередь Вэнс отметил, что Израилю не стоит атаковать единственного могущественного союзника, который у нее остался. Две трети защитных сооружений Израиля произведены в США и оплачены средствами американских налогоплательщиков. Проблема Израиля не в Дональде Трампе.

Тут уже свой взрывной характер продемонстрировал Дональд Трамп. Президент США пригрозил, что 60 дней потеряют всякое значение и заявил, что Иран вообще не получит даже десяти центов. Проехался он и по Нетаньяху.

«Хотя Биби Нетаньяху хорошо со мной сотрудничал, он вам скажет, что именно у нас есть оружие и все необходимое. Если бы не Дональд Трамп, Израиль бы уже уничтожили», - сказал американский лидер.

Глава иранской переговорной группы и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что однажды США уже получили от Ирана пощечину и в случае нарушения достигнутого соглашения и выдвижения чрезмерных требований со стороны американцев, пригрозил ударить еще сильнее.

Кроме этого, он подтвердил намерение Ирана и дальше брать оплату за проход судов через Ормузский пролив. Исключение из этого, как отметил опубликовавший официальный текст меморандума CNN, будет действовать лишь в первые два месяца.

«Согласно международному праву, которое у меня нет времени разъяснять, прибрежные государства, граничащие с проливом, несут определенные обязанности. Одна из этих обязанностей заключается в том, что суда, проходящие через этот пролив, обязаны оплачивать предоставляемые им услуги», - сказал Галибаф.

Ранее германская газета Bild опубликовала вброс о том, что Иран на фоне эскалации в Ливане планирует вновь заблокировать Ормузский пролив. Официальный представитель МИДа Исмаил Багаи эту информацию уже опроверг. Кроме этого, по его словам, Иран не отказываются от переговоров уже сейчас ведет консультации об обсуждении ядерной проблемы в другой день вместо этой пятницы.

Агентство Reuters пишет, что в 16:00 при поддержке Ирана в Ливане вновь вступил в силу режим прекращения огня. И переговоры, которые сегодня вновь оказались под угрозой срыва, очевидно, в ближайшее время будут продолжены.