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Дмитриев заявил, что возможный уход Стармера объединяет всех

Так глава РФПИ отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа о скорой отставке британского премьера.
Вероника Левшина 21-06-2026 19:45
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Возможный уход премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединяет всех. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех», - написал Дмитриев в Х.

Так глава РФПИ отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа о скором уходе британского премьера. Трамп отметил, что Стармер потерпел провал иммиграционной и энергетической политике.

Ранее Telegraph сообщила, что 22 июня премьер-министр Великобритании Стармер может сделать заявление об отставке. В материале уточнялось, что премьер осознал, что «игра окончена».

#в стране и мире #Трамп #отставка #уход #Дмитриев #стармер
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