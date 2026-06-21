Дмитриев заявил, что возможный уход Стармера объединяет всех

Возможный уход премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединяет всех. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех», - написал Дмитриев в Х.

Так глава РФПИ отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа о скором уходе британского премьера. Трамп отметил, что Стармер потерпел провал иммиграционной и энергетической политике.

Ранее Telegraph сообщила, что 22 июня премьер-министр Великобритании Стармер может сделать заявление об отставке. В материале уточнялось, что премьер осознал, что «игра окончена».