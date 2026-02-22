Ученые сообщили, что на Солнце пропали все пятна

Ни одного пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в официальном Telegram-канале.

Ученые уточнили, что сейчас звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей. При этом пятна - практически неотъемлемая часть поверхности Солнца. Как объяснили в лаборатории, они связаны с наличием у звезды магнитного поля. Темные участки образуются в местах высочайшей концентрации магнитного потока. Энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, поэтому число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности.

«Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума», - говорится в публикации.

Астрономы сообщили, что последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года. При этом, как отметили в лаборатории, вчера нулевого значения, впервые с 2024 года, достиг и индекс вспышечной активности.

В истории известны продолжительные периоды резкого снижения числа пятен. Наиболее известным является «минимум Маундера». Он длился с 1645 по 1715 год и совпал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода. Это была продолжительная эпоха аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.

В ИКИ РАН полагают, что в текущей ситуации на Солнце «депрессия активности» не будет продолжительной. Через некоторое время она закончится. Однако, настолько резкое падение солнечной активности, особенно после исключительно бурного начала года, стало для ученых неожиданностью.

Ранее в лаборатории сообщали о регистрации сильной вспышки на левом краю Солнца. Ученые уточняли, что это событие довольно серьезное. К тому же, оно противоречит общей ситуации на Солнце. Помимо всего прочего, источник взрыва находится на обратной стороне звезды. В сообщении лаборатории отмечается, что пока невозможно понять, о какой группе пятен идет речь. Ранее описываемая область Солнца никак себя не проявляла, до этого момента считалось, что там вообще ничего нет.

До этого директор ИКИ РАН академик Анатолий Петрукович в беседе со «Звездой» объяснил причины аномальной солнечной активности в последние годы, а также рассказал о том, как магнитные бури влияют на жителей Земли. По словам ученого, Солнце «живет» по законам 11-летнего цикл активности. Примерно пять-шесть лет этого цикла занимает период большой активности, за время которого на поверхности светила появляется множество пятен, происходит много солнечных вспышек и магнитных бурь. Следующие же пять лет представляют собой некое «затишье».