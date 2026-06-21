МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Россия ждет победы в конфликте, подчеркнул помощник президента РФ.
Константин Денисов 21-06-2026 12:17
© Фото: President of Russia Office apai, Keystone Press Agency, Global Look Press

Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже. Об этом сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути», - сказал Ушаков.

Ранее главу МИД России Сергея Лаврова удивили слова госсекретаря Марко  Рубио о невозможности США быть посредниками по Украине. Лавров напомнил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Киеву.

Также, по словам Лаврова, есть ощущение, что Штаты изменят подход к урегулированию по Украине. Он подчеркнул, что никаких опасений по этому поводу Москва не испытывает.

Ранее Ушаков указал на то, что Россия добивается не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы.

#Россия #в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #сша #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 