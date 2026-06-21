Ушаков: одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже. Об этом сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути», - сказал Ушаков.

Ранее главу МИД России Сергея Лаврова удивили слова госсекретаря Марко Рубио о невозможности США быть посредниками по Украине. Лавров напомнил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Киеву.

Также, по словам Лаврова, есть ощущение, что Штаты изменят подход к урегулированию по Украине. Он подчеркнул, что никаких опасений по этому поводу Москва не испытывает.

Ранее Ушаков указал на то, что Россия добивается не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы.