РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение РФ, добавил помощник президента. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», - подчеркнул Ушаков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предпочтет достичь целей СВО дипломатией. Ушаков сообщал о готовности Турции предоставить площадку для дальнейших переговоров по Украине.