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Лаврова удивили слова Рубио о невозможности США быть посредниками по Украине

Тем не менее глава МИД оценил факт того, что администрация Трампа после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимости диалога.
Тимур Юсупов 19-06-2026 15:53
© Фото: РИА Новости

Слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты не могут быть посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, вызывают у Москвы удивление. Об этом в ходе выступления заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отмечает министр иностранных дел, у России нет никаких серьезных опасений, однако есть ощущение того, что в отношениях с США может произойти очередное изменение подхода, подобно тому, как это было после встречи в Анкоридже, где было достигнуто понимание.

«Сейчас все говорят, что выветрился дух встречи. Дух не имеет отношения к пониманию - понимание было четкое, и оно было достигнуто на основе согласия президента Путина с предложениями, которые представила американская сторона», - подчеркнул Лавров.

Тем не менее государственный деятель обратил внимание, что перемены бывают как в одну сторону, так и в другую.

«Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушании в конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредником в украинских делах, так как Штаты полностью поддерживают Украину. Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных, а также специальными программами Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима», - отметил глава российского МИД.

Несмотря на это, Лавров заострил внимание на том, что при открытом декларировании Штатами желания полностью вытеснить российские компании с мирового энергетического рынка, Москва ценит тот факт, что администрация Трампа после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимости диалога.

Ранее министр иностранных дел РФ отмечал, что Россия предпочтет достичь целей СВО дипломатией. По словам главы МИД, чтобы состоялся содержательный диалог, необходимо вернуть доверие, которое Запад подорвал антироссийскими действиями.

#Россия #в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #сша #Марко Рубио #переговоры по Украине
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