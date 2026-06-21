МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинец пытался сбежать из страны на параплане

Беглеца заметили украинские пограничники и открыли по нему огонь.
Андрей Юдин 21-06-2026 11:48
© Фото: Katrin Requadt, dpa, Global Look Press

Украинец пытался сбежать из страны на параплане. Его заметили сотрудники пограничной службы и открыли по нему огонь, передают украинские паблики. Как закончилась история на данный момент неизвестно.

Отмечается, что мужчина летел недалеко от государственной границы. На видео слышны звуки выстрелов. Пока что официальные комментарии Пограничной службы Украины или других правоохранительных органов по поводу инцидента не поступали.

В прошлое воскресенье сообщалось, что ожидание выезда из Украины через пункт «Краковец» Львовской области достигало 20 часов, из-за чего на украинско-польской границе образовалась огромная пробка. Кроме того, в начале июня еврочиновники рассматривали предложение о запрете украинцам от 23 до 60 лет допуска в Европу, сообщает Euronews со ссылкой на дипломатические источники после встречи министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.

В Одессе сотрудники военкомата пытали и запугивали мужчин для улучшения показателей мобилизации, сообщило Государственное бюро расследования Украины. Во время обыска правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались для пыток. В понедельник 15 июня в Ровненской области Украины дед лопатой отбил у сотрудников ТЦК соседа, которого хотели мобилизовать. В комментариях люди восхитились поступком дедушки. В мае произошло ДТП в той же области на международной трассе между Ровно и Устилугом. Микроавтобус ТЦК подрезал легковой автомобиль, из-за чего машина вылетела с трассы и перевернулась. Пострадавшего вытащили из машины и мобилизовали.

#в стране и мире #Украина #граница #Параплан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 