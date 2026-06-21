Украинец пытался сбежать из страны на параплане. Его заметили сотрудники пограничной службы и открыли по нему огонь, передают украинские паблики. Как закончилась история на данный момент неизвестно.

Отмечается, что мужчина летел недалеко от государственной границы. На видео слышны звуки выстрелов. Пока что официальные комментарии Пограничной службы Украины или других правоохранительных органов по поводу инцидента не поступали.

В прошлое воскресенье сообщалось, что ожидание выезда из Украины через пункт «Краковец» Львовской области достигало 20 часов, из-за чего на украинско-польской границе образовалась огромная пробка. Кроме того, в начале июня еврочиновники рассматривали предложение о запрете украинцам от 23 до 60 лет допуска в Европу, сообщает Euronews со ссылкой на дипломатические источники после встречи министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.

В Одессе сотрудники военкомата пытали и запугивали мужчин для улучшения показателей мобилизации, сообщило Государственное бюро расследования Украины. Во время обыска правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались для пыток. В понедельник 15 июня в Ровненской области Украины дед лопатой отбил у сотрудников ТЦК соседа, которого хотели мобилизовать. В комментариях люди восхитились поступком дедушки. В мае произошло ДТП в той же области на международной трассе между Ровно и Устилугом. Микроавтобус ТЦК подрезал легковой автомобиль, из-за чего машина вылетела с трассы и перевернулась. Пострадавшего вытащили из машины и мобилизовали.