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На Украине дед с лопатой спас соседа от мобилизации

Сотрудники ТЦК пытались дать ему отпор, однако отступили и ушли к своему автомобилю.
Вероника Левшина 15-06-2026 16:20
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

В Ровненской области Украины дед выбежал с лопатой на помощь соседу, которого три сотрудника военкомата пытались насильно мобилизовать. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На опубликованном видео один из сотрудников ТЦК повалил мужчину на землю, после чего на военкома обрушился град ударов лопатой от пришедшего на помощь соседа. Дед больше минуты отбивал мужчину от мобилизации. 

Сотрудники военкомата попытались дать отпор, однако отступили и ушли к своему автомобилю. В комментариях под сообщением в Telegram-канале издания люди восхитились поступком дедушки.

Ранее микроавтобус ТЦК подрезал легковой автомобиль, из-за чего машина вылетела с трассы и перевернулась. Водителя перевернувшегося авто мобилизовали. Его спутница пыталась вызвать полицейских, однако те отказались приезжать на место происшествия.

#Украина #лопата #мобилизация #дед #отпор #тцк
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