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Сотни автомобилей ждут своей очереди на выезде с Украины в Польшу

Время ожидания выезда достигает 20 часов.
Анастасия Митина 14-06-2026 12:07
© Фото: Telegram/stranaua

На украинско-польской границе образовалась огромная пробка. Об этом сообщают местные СМИ.

В ней ждут своей очереди сотни автомобилей, грузовиков и автобусов. Ожидание выезда с Украины через пункт «Краковец» Львовской области, по сообщениям украинских пабликов, может достигать 20 часов.

Также известно, что с 15 июня задержки появятся на еще одном пункте пропуска на украинско-польской границы «Шегини - Медыка». Там начнутся ремонтные работы на полосах для автобусов, из-за чего пропускная способность на время ремонта составит до восьми автобусов за 12 часов.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поможет Киеву вернуть на Украину сбежавших от мобилизации граждан. По мнению немецкого политика, мобилизационный ресурс очень необходим киевскому режиму.

#Украина #Польша #граница
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