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Иран пригрозил США приостановить поток энергоресурсов на Ближнем Востоке

Меморандум между Вашингтоном и Тегераном был подписан в электронном виде 18 июня.
Дарья Неяскина 20-06-2026 23:43
© Фото: Sergey ElaginBusiness Online, Global Look Press

Иран пригрозил полностью заблокировать поставки энергоносителей в регионе Ближнего Востока в случае, если Вашингтон откажется соблюдать условия подписано меморандума. Об этом написал советник верховного руководителя Исламской Республики Мохаммад Мохбер в своей социальной сети X.

В своем сообщении он подчеркнул, что американская сторона наиболее чувствительна к экономическим аргументам и рациональному расчету издержек.

«Наши переговорщики не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации - соблюдены», - написал верховный советник.

Ранее Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив. Решение было принято принято из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран не получит от Соединенных Штатов никаких средств. По словам Трампа, Тегеран стал слабее после военного конфликта. Американский лидер уточнил, что государство лишилось большой части своих возможностей в области авиации, военно-морских сил, средств противовоздушной обороны и радиолокационного контроля.

#в стране и мире #сша #Иран #Вашингтон #мохаммад мохбер
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