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Трамп: Иран не получит ни цента от США

По словам президента США, государство лишилось большой части своих возможностей в области авиации, ВМС, ПВО и РЛК.
Вероника Левшина 19-06-2026 20:55
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран не получит от Соединенных Штатов никаких средств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«С ними покончено. Мы определим, как пройдут эти 60 дней (переговоров - прим. ред.). Они не получат денег, даже десять центов!» - написал глава Белого дома.

По словам Трампа, Тегеран стал слабее после военного конфликта. Американский лидер уточнил, что государство лишилось большой части своих возможностей в области авиации, военно-морских сил, средств противовоздушной обороны и радиолокационного контроля.

Также президент осудил своих политических оппонентов, считающих, что Иран находится в лучшем состоянии, чем пару месяцев назад.

Ранее Трамп публично опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы готовит для Тегерана план экономической помощи в предоставлении Ирану $300 млрд на восстановление экономики. По его словам, эту новость активно распространяют его политические оппоненты из Демократической партии.

#в стране и мире #сша #Трамп #Иран #деньги #средства
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