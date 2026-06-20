Президент Польши Навроцкий объяснил, почему лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом сообщил на праздновании Национального дня Силезских восстаний в Грабовке.

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен», - отметил Навроцкий.

По его словам, глава государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее. Также президент уточнил, что лидер должен говорить «от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить».

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выслал по почте обратно в Польшу отозванный у него орден Белого Орла из-за героизации тем нацистских коллаборантов. По словам Навроцкого, орден является символом «высшего доверия» и обозначает наличие особой связи с государством и польским народом.