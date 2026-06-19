Глава МИД Италии отменил визит в США после высказываний Трампа о Мелони

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни решил отменить свой визит в США 21 и 22 июня. Поводом стало высказывание президента США Дональда Трампа о премьер-министре Джордже Мелони, которая якобы умоляла его о фото на саммите «Большой семерки» во Франции.

«Тяжелые и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьера Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию», - написал Таяни в Х.

Ранее Мелони заявила, что высказывания американского лидера «полностью выдуманы». Также она подчеркнула, что ни она, ни Рим никогда не просят милости.

Ранее Трамп назвал журналистку NBC News Кристен Уэлкер «продажной или глупой» во время словесной перепалки, после чего досрочно покинул интервью. Также резидент США обвинил в продажности телекомпании ABC, CBS и CNN, после чего сорвал с пиджака микрофон и бросил его на пол.