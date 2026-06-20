В Госдуме рассказали, как бесплатно получить земельный участок

Некоторые категории граждан могут бесплатно получить земельный участок от государства. Для этого необходимо соответствовать требованиям федерального законодательства или региональных программ поддержки. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Главное - знать, кто на это имеет право и как устроен сам процесс. Чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп», - сказал Гаврилов.

По его словам, одной из основных категорий получателей остаются многодетные семьи. Они могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий, в том числе при наличии российского гражданства у всех членов семьи. Получить землю можно только один раз, а в большинстве случаев участок оформляют в общую собственность. В отдельных регионах также требуется постановка на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если предоставить участок невозможно, региональные власти могут назначить денежную компенсацию.

Гаврилов также сообщил, что молодые специалисты, работающие в сельской местности, могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Сначала участок предоставляют в безвозмездное пользование на срок до шести лет. Если специалист продолжает работать в селе или деревне, он получает право оформить землю в собственность. При увольнении раньше этого срока участок необходимо вернуть.

Кроме того, без очереди земельные участки могут получить Герои России, Герои Советского Союза, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. По словам депутата, им достаточно подтвердить свой статус. Во многих регионах право на бесплатную землю также имеют инвалиды, дети-сироты и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он рекомендовал обращаться в местную администрацию или МФЦ, чтобы узнать условия получения участка и перечень необходимых документов.

Парламентарий добавил, что граждане могут оформить и бесхозный земельный участок, если у него отсутствует зарегистрированный собственник. Однако такая процедура занимает продолжительное время и в ряде случаев требует решения суда.

Отдельно Гаврилов напомнил о программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Он отметил, что принять участие в них могут все граждане России независимо от места проживания. Землю предоставляют на пять лет для строительства жилья, ведения бизнеса или сельского хозяйства. Если использовать участок по назначению, впоследствии его можно оформить в собственность.