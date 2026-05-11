Россиянам перечислили способы возврата дачного участка, если его занял сосед

Для защиты дачи от противоправных действий соседа нужно быть правообладателем земельного участка, границы которого тот нарушил. Об этом рассказал в беседе с RT член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Зарегистрировать свои права на участок необходимо в Едином государственном реестре недвижимости или можно подтвердить их соответствующими правоустанавливающими документами. Специалист советует сначала обратиться к соседям и попробовать достигнуть договоренностей об общей границе земельных участков и о добровольном освобождении самовольно занятой земли без обращения в суд.

В случае, если договоренности не будут достигнуты, следует отправить обращение в Росреестр или орган местного муниципального земельного контроля с указанием информации о факте занятия земли или его части, которое повлекло за собой нарушение прав собственника. К этому обращению нужно прикрепить данные, подтверждающие занятие земельного участка соседом, включая фото, а также результаты выполненных кадастровым инженером измерений. Со слов собеседника телеканала, проведение кадастровых работы – обязательное условие для установления точных границ участка.

Также Машаров напомнил, что за самовольное занятие земельного участка или его части предусмотрен штраф, если определена кадастровая стоимость земельного участка. В этом случает размер санкции для граждан составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли. Стоит добавить, что размер штрафа не может быть меньше пяти тысяч рублей. В другом случае, если кадастровая стоимость не определена, то размер санкции для граждан составит от пяти до десяти тысяч рублей.

«Собственник земельного участка в любое время также может обратиться в суд с исковым заявлением. Рекомендую до подачи искового заявления написать досудебную претензию, которая может быть передана лично под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении», — посоветовал эксперт.

Кроме того, если за время пользования чужим участком земли на нем были построены строения, заборы и дорожки, то в исковом заявлении нужно потребовать от ответчика демонтировать все постройки. Машаров добавил, что если сосед не освободил земельный участок после вступления решения суда в законную силу, то необходимо обращаться в ФССП для принудительного его исполнения.

Ранее россиянам напомнили о способах бесплатно получить земельный участок. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил категории граждан, кому предоставляется земля из государственной или муниципальной собственности.