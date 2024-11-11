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Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке

Льготная программа жилищного кредитования предназначена для россиян, решивших поселиться в Дальневосточном федеральном округе и на сухопутных территориях Арктической зоны страны.
Ольга Прямицына 2024-11-11 15:55:05
© Фото: Guo Feizhou, XinHua, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». А с 1 января 2025 года воспользоваться ей смогут и участники программы «Земский работник культуры». Это следует из перечня поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, опубликованного на сайте президента России.

В 2019 году в России стартовала программа льготного ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека». В августе 2023 года глава государства поручил дополнить ее «Арктической ипотекой».

Согласно условиям программы, граждане, приобретающие квартиру или дом на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ, имеют право оформить ипотеку под 2%.

Подробные условия программы указаны на сайтах спроси.дом.рф и Минфина России. Согласно им, воспользоваться ей могут семейные пары, обоим супругам в которых нет 35 лет. Также право на льготную ипотеку независимо от возраста и семейного положения имеют участники программы «Дальневосточный или арктический гектар», граждане, которые переехали в регионы ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, медики, педагоги, вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР или ДНР, работники предприятий ОПК, участники СВО и члены их семей.

Кредит участникам программы выдается под 2% годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья, причем можно использовать материнский капитал. Максимальный размер кредита составляет от 6 до 9 млн руб. На него можно купить дом или квартиру на этапе строительства или уже построенные, вторичное жилье, земельный участок с перспективой строительства.

Иметь регистрацию на территории ДФО и территориях Арктического региона для вступления в программу необязательно, но важно зарегистрироваться по новому адресу после оформления права собственности.

Сайт Банка ДОМ.РФ сообщает, что интерес к льготной ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.

#в стране и мире #арктика #кредит #Владимир Путин #Дальний Восток #ипотека #льготная ипотека #дфо
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