Политолог предрек печальный конец дружбы Польши и Украины

Заявления избранного президента Польши Кароля Навроцкого о невозможности поддержать вступление Украины в Евросоюз отражают отношение Варшавы к Киеву - поляки не считают украинцев равными себе. Однако главной обострения отношений стали разногласия вокруг героизации ОУН-УПА*. Такое мнение в комментарии телеканалу «Звезда» высказал политолог Юрий Бондаренко.

По словам эксперта, вопрос вступления Украины в ЕС не является ключевым в польско-украинских отношениях.

«Это вопрос не первоочередной. Главное, что польские власти никогда не признают Украину равной себе. А в какой форме это будет проявляться - в препятствиях вступлению в ЕС или еще в чем-то - уже вопрос совершенно неважный», - сказал политолог.

Бондаренко считает, что нынешнее ухудшение отношений связано с решением Киева присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь УПА*.

«Украинские власти совершенно обнаглели, дошли до края в своей наглости. Одной из частей присвоили почетное звание имени героев УПА. Для поляков это высшее оскорбление», - отметил Юрий Бондаренко.

По его словам, польские власти были вынуждены отреагировать на этот шаг.

«Каждый поляк знает, что такое Волынская резня. Они и так уже на слишком многое закрыли глаза, но это уже перебор. Власти вынуждены реагировать», - подчеркнул политолог.

Эксперт также отметил, что дальнейшее развитие отношений будет зависеть от действий украинской стороны. Если Киев не уберет героев УПА* из названия, то поляки тоже пойдут на принцип.

«Кончится это для их дружбы весьма печально», - заключил Бондаренко.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в настоящее время не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. По его словам, членство Киева может нанести ущерб польскому сельскому хозяйству и другим секторам экономики, а Украина должна учитывать интересы других европейских государств, включая Польшу.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.