Набиуллина объяснила долгое отсутствие потерей голоса

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у нее действительно была простуда, из-за которой она на некоторое время потеряла голос. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Она добавила, что может лишь поблагодарить всех, кто искренне беспокоился о ее здоровье.
Ранее Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию «Российский фондовый рынок» из-за больничного.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что болезнь главы Центробанка не должна становиться поводом для теорий заговора. Он отметил, что люди иногда болеют и в этом нет ничего особенного.
Ранее стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%.
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