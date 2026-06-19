ЦБ России снизил ключевую ставку до 14,25%

ЦБ России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год», - говорится в заявлении.

Решение о дальнейшем возможном снижении ключевой ставки будет приниматься в результате наблюдения за динамикой снижения инфляции. В течение второго полугодия 2026 года она, по прогнозам ЦБ, будет находиться на уровне 4%.

Что касается кредитной политики, то она остается жесткой, несмотря на незначительные смягчения. Следующее заседание ЦБ, на котором может быть пересмотрена ключевая ставка, состоится 24 июля 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин прогнозировал снижение ключевой ставки, отметив улучшение показателей инфляции.