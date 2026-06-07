Набиуллина из-за больничного пропустит конференцию НАУФОР

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина до сих пор находится на больничном, из-за чего пропустит организованную НАУФОР конференцию «Российский фондовый рынок». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.



НАУФОР — Национальная ассоциация участников фондового рынка. Она объединяет брокеров, дилеров, управляющих и инвестиционных советников.

«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном», - сообщили информагентства со ссылкой на ЦБ.

Ранее Набиуллина из-за больничного пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026 года. Тогда она должна была принять участие в ключевой макросессии форума «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» в первый день ПМЭФ.