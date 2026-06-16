Тела трех человек нашли в сгоревшем доме в Ялте

Тела трех человек обнаружили после пожара в многоквартирном доме в Ялте, их личности устанавливают, сообщили в крымской прокуратуре. Ведомство контролирует доследственную проверку по факту гибели людей.

Сильный пожар произошел ночью в двухэтажном доме на Сосновой улице. В здании обрушилась кровля, возгорание локализовали на площади 560 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались около 50 человек и 17 единиц техники, добавили в МЧС.

Прошлой ночью в Самаре в результате пожара погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В одной из квартир произошел хлопок бытового газа, в результате чего загорелось жилое помещение.