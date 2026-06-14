СК возбудил дело по факту гибели двух человек при пожаре в Самаре

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Самаре. По заявлению СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По предварительным данным ведомства, в одной из квартир произошел хлопок бытового газа, в результате чего загорелось жилое помещение.

Ранее спасатели приостанавливали работы по ликвидации пожара в многоквартирном доме на улице 22-го Партсъезда в Самаре из-за угрозы обрушения, сообщило ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В воскресенье в магазине многоквартирного дома произошло возгорание с переходом на второй этаж. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Горение происходило со 2-го по 4-й этаж. Сотрудники ведомства спасли 7 человек.

Для погорельцев организован пункт временного размещения, а для обогрева от администрации Самары на месте находится автобус. В результате пожара 13 человек пострадали, включая двоих детей, сообщает МЧС Самарской области.

В мае спасатели тушили пожар в иркутском Научно-исследовательском институте благородных и редких металлов и алмазов. По предварительным данным, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров.